Geert Hoste wordt jurylid in ‘Slimste Mens ter Wereld’

Erik Van Looy heeft stand-up comedian Geert Hoste (59) kunnen strikken voor ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Niet als kandidaat, waar de quiz-presentator al jaren op aandrong, maar wel als jurylid. Dat zegt Hoste in Het Laatste Nieuws.

Sinds 2016 is Hoste gestopt met zijn jaarlijkse eindejaarsconferences, en “ik denk niet dat ik dat nog ga doen, maar zeg nooit nooit”, zegt hij daarover. Hoe dan ook hoeft het publiek hem niet te missen, want straks duikt Hoste voor de eerste keer op in ‘De Slimste Mens ter Wereld’. Niet als kandidaat, wel als jurylid.

“Ik heb jarenlang Erik Van Looy moeten afslaan als een bij op de honingpot. Al jaren vroeg hij me om als kandidaat aan te treden, maar dat kwam nooit uit door mijn conferences. Dit jaar maakte hij me duidelijk dat de keuze zich beperkte tussen jurylid worden of mee naar Antwerp gaan kijken. Ik ben overstag gegaan.”