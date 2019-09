Inspecteur die onderzoek deed naar dood van Diana: “Ze stopten het in de doofpot”

Ruim 22 jaar na het tragische overlijden van prinses Diana is er nog altijd onduidelijkheid over de ware toedracht van het ongeluk. Colin McLaren, een inspecteur gespecialiseerd in moordzaken, wil dan ook dat de zaak heropend wordt. In het morgen te verschijnen boek ‘Diana: Case Solved’ heeft hij schokkende onthullingen opgeschreven over zijn onderzoek naar het noodlottige ongeluk.

Diana kwam op 31 augustus 1997 bij een auto-ongeluk in een tunnel bij de Pont de l’Alma in Parijs om het leven. „Ik ben altijd blijven zoeken naar antwoorden”, vertelt McLaren in een exclusief interview met Us Weekly.

McLaren besloot na het tragische nieuws op tv te hebben gevolgd naar Parijs te gaan om zelf onderzoek te doen. Volgens hem werd er onzorgvuldig omgegaan met de locatie en kon zo belangrijk bewijs verloren gaan. „Op het plaats delict waren duidelijke sporen te zien van slippende banden, een bewijs dat er twee auto’s bij waren betrokken. Wat hoger op een van de muren zaten ook bandsporen, hét bewijs dat de auto van Diana een tijdje van de grond is geweest. En zo ging het maar door, het het ene forensische feit na het andere: dit was geen gewoon auto-ongeluk. Er waren twee of meer auto’s bij betrokken, maar de Franse politie leek dit niet door te hebben.”

Fiat Uno

Colin was vastberaden de waarheid te achterhalen. „Mijn doorzettingsvermogen werd beloond toen ik werd uitgenodigd in het forensisch laboratorium en de man ontmoette die onderzoek had gedaan naar mijn belangrijkste verdachte: ’Fiat Uno’”, waarmee hij verwijst naar de de bestuurder van de tweede betrokken auto. „Tot mijn grote schok werd mij verteld dat de expert de Fiat niet goed had geïnspecteerd op schade aan de linkerkant van zijn auto. Schade waarvan ik wist dat die er was.”

De auto waar Diana inzat, reed op 31 augustus 1997 met een snelheid van meer dan 190 kilometer per uur tegen een pilaar in de tunnel. In 1999 bleek uit een Frans onderzoek dat de Mercedes in de tunnel voorafgaand aan de botsing met een pilaar, eerst een andere auto had geraakt, de witte Fiat Uno waar McLaren het over heeft. De chauffeur werd destijds direct door de politie verhoord, maar zij zagen geen enkel verband met het ongeluk en lieten hem weer gaan. De officiële verklaring luidt dan ook dat Henri Paul, de bestuurder van de Mercedes, dronken was en de controle over de auto verloor nadat hij verblind werd door de flitslichten van aanwezige paparazzi.

Doofpot

McLaren sloeg de handen in een met onderzoeksjournalist Dylan Howard in Parijs en samen zochten zij Le Van Thanh, de eigenaar van de Fiat Uno, op. Hij verklaarde inderdaad de auto te hebben bestuurd toen de auto waar Diana inzat om hem botste en zou dit ook aan de politie hebben verteld. Volgens hem werd hij echter geadviseerd deze verklaring te wijzigen om zo een gevangenisstraf te ontlopen en er verder over te zwijgen. De politie zou zijn verklaring zelfs heel bewust hebben weggemoffeld. „Ze stopten het in de doofpot. Ze deden het in het belang van het land. De politie wist wat er was gebeurd, maar ze wilden deze informatie gewoon niet naar buiten brengen. Ze wilden niet dat iedereen zou weten dat iemand van hen, iemand met de Franse nationaliteit, de dood van Lady Diana had veroorzaakt.”

Ondanks alle geruchten en wilde verhalen die al rond gaan sinds prinses Diana het leven liet, gelooft McLaren niet dat er sprake is van opzet. Toch wil hij dat de zaak heropend wordt zodat voor eens en altijd duidelijk zal zijn wat er op die bewuste 31 augustus in 1997 is gebeurd en er een einde komt aan alle speculaties. In zijn boek Diana: Case Solved doet hij exact uit de doeken wat er volgens hem, op basis van zijn eigen onderzoek, is gebeurd. Het boek verschijnt dinsdag 17 september.