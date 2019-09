Waarom Galatasaray Mbaye Diagne toch liever kwijt was aan Club Brugge: 31 goals, maar zo gek als Balotelli

Toen Galatasaray besloot om Mbaye Diagne (27) te verhuren aan Club Brugge stond het zomaar toe dat de goalgetter tegen hen mocht spelen in de ­Champions ­League. Morgen is het zover. De Turken waren nooit echt zot van dit ongeleide projectiel met zijn gekke kapsels en vrezen hem niet. Diagne is gebrand op revanche.