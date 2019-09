Man die haai achter speedboot sleurde, krijgt gevangenisstraf

Een 30-jarige man uit Florida die een haai achter zijn speedboot sleepte tot het dier stierf, is veroordeeld tot tien dagen gevangenisstraf. Hij maakte een filmpje van zijn daad waarop hij met vrienden al lachend is te horen en dat leidde wereldwijd tot verontwaardiging.

“Kijk, hij is al bijna dood”, roept een van hen in het elf seconden durend filmpje. Intussen is op beeld de haai te zien die door de hoge snelheid van de boot op het water op en neer botst. Het dier was met een touw vastgemaakt aan de speedboot.

Het filmpje ging viraal, nadat Mark ‘The Shark’ Quartiano het online postte. Hij kreeg de beelden toegestuurd omdat hij toeristen vaak meeneemt om haaien te spotten, en zette ze online met het commentaar: “Deze keer ben ik het eens met (dierenrechtenorganistie, nvdr.) PETA.” De reacties erop klonken verontwaardigd en de dierenbescherming van Florida onderzocht de zaak. Daaruit bleek dat de ook eerst beschoten werd voor het aan het touw werd vastgemaakt.

Het incident dateert al van juni 2017, maar pas nu is een verdict gekomen in de zaak: de 30-jarige man werd veroordeeld voor dierenmishandeling. Het gaat om de dader die tot nu toe volhield dat hij niet schuldig was. Daarvoor kreeg hij tien dagen gevangenisstraf en een boete van 2.500 dollar. Verder moet hij ook 250 uren gemeenschapsdienst uitvoeren, waarvan de helft in een dierenopvangcentrum.