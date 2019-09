Is het nieuwe Antwerp titelkandidaat of niet? Drie analisten wegen pro’s en contra’s tegen elkaar af

Royal Antwerp FC won zondag zijn eerste competitietopper op het veld van Anderlecht (1-2). Een geslaagd debuut voor The Great ‘Future’. Wat mogen we aan het einde van de rit van het nieuwe Antwerp verwachten? Zijn de mannen van Bölöni ook effectief titelkandidaat of niet? Drie analisten wegen voor ons hun pro’s en contra’s tegen elkaar af en kwamen zo elk tot hun eigen conclusie.