Lierse Kempenzonen haalt in maart ontslagen coach al terug naar het Lisp

Lierse Kempenzonen heeft opnieuw Urbain Spaenhoven in dienst genomen. De bijna 62-jarige coach werd eind maart van dit jaar nog noodgedwongen ontslagen bij Lierse Kempenzonen, om de licentie veilig te stellen. Maar amper zes maanden later keert de ervaren rot in het voetbalvak al terug naar het Lisp. Zijn opdracht: de Pallieters uit de sportieve ellende halen en als technisch coördinator coach Rocky Peeters (die aanblijft) bijstaan.