Kritiek op The Guardian omdat het David Cameron bekritiseert om verdriet over overleden zoontje

De Britse krant The Guardian ligt onder vuur na een editoriaal waarin het oud-premier David Cameron bekritiseert, op de kap van zijn overleden zoontje. Na de vele verontwaardigde reacties heeft de krant het stuk herschreven.

De conservatieve David Cameron verloor zijn zesjarige zoon Ivan tien jaar geleden, en het verdriet over zijn gehandicapte zoon komt aan bod in zijn pas gepubliceerde memoires. Naar aanleiding daarvan schreef een journalist bij The Guardian een editoriaal: “Cameron heeft pijn gekend in zijn leven, maar die was altijd gepriviligeerd.”

Volgens de schrijver heeft Cameron wellicht een goed staatsziekenhuis bezocht, gebruikmakend van de gratis gezondheidszorg. “Als hij gedwongen was te moeten worstelen met de onderbemande ziekenhuis in de rest van Engeland, (…) dan zou hij hebben begrepen welke schade zijn beleid heeft aangericht.”

Dat zoiets is geschreven in een hoofdcommentaar, stootte op zo veel woede dat The Guardian geen andere uitweg zag dan het stuk al na twee uur aan te passen. Onder meer Minister van Financiën Sajid Javid noemt het “beschamend”. “Nooit ontbrak een editoriaal aan zoveel empathie.” Intussen heeft The Guardian zich verontschuldigd.