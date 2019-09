Iraanse opperste leider sluit onderhandelingen met VS door dispuut over drone-aanval

Op geen enkel niveau zullen onderhandelingen plaatsvinden tussen de Iran en de VS, tenzij de Verenigde Staten “berouw hebben”. Dat zei Ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran. De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat Iran waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de aanvallen op belangrijke Saoedische olieraffinaderijen.

Als de VS “hun woorden terugnemen en berouw hebben en terugkeren naar het nucleaire akkoord, dat ze hebben geschonden, kunnen ze deelnemen aan de ontmoetingen van de ondertekenaars van dit akkoord met Iran”, aldus Khamenei op de staatstelevisie. “Anders zal er geen enkele onderhandeling plaatsvinden op geen enkel niveau, tussen functionarissen van de Islamitische Republiek en de VS, niet in New York en niet ergens anders.”

Met zijn uitspraken verwees hij naar speculatie over een mogelijke ontmoeting tussen Trump en de Iraanse president Hassan Rohani, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, die deze week begint. Trump sloot geen ontmoeting uit, hoewel hij er geen heeft gepland. “Ik weet dat ze willen samenkomen”, zei hij weliswaar ook.