Gehate “Christine” verdwijnt uit Thuis: “Ik heb veel gehuild”

Ze stond op trouwen met Bob, dat werd geannuleerd, ging dan toch weer door, om dan na een dag alweer te scheiden. Actrice Daphne Paelinck verlaat na een bewogen scenario Thuis definitief. “Ik mis de cast en crew ontzettend hard”, zegt ze in Dag Allemaal.

Daphne Paelinck is in juni bevallen van dochter Allie, maar in de serie verliep het leven voor haar personage veel minder rooskleurig. De breuk tussen Christine en Bob zorgt er ook voor dat ze nu definitief uit de reeks verdwijnt. En dat vindt ze zelf jammer. “Op mijn laatste draaidag zei ik tegen Christophe (de acteur die Bob vertolkt, nvdr.) dat hij niet mocht zeggen dat het mijn laatste werkdag was, omdat ik dan zou huilen. Ik probeerde er tegen te vechten, maar na mijn laatste scène kreeg ik een mooi afscheidscadeau en rolden de tranen over mijn wangen.”

“Dat zegt alles over hoe graag ik er was. Ik mis de cast en crew ontzettend hard, nog iedere dag. (...) Ja, ik heb veel gehuild.”

