Geen blessurezorgen voor Club Brugge in aanloop naar clash met Galatasaray

Op blessurevlak nog steeds geen wolkje aan de lucht bij Club Brugge de dag voor de opener in de Champions League. Vandaag verschenen tijdens de laatste open training voor het treffen met Galatasaray alle spelers op het appel. Clement en co verschenen omstreeks 10.45 uur op het veld in het Belfius Basecamp, waar de pers traditioneel een kwartiertje mocht toekijken.

26 spelers maakten hun opwachting. Van der Brempt - zaterdag nog debuterend - was afwezig omdat hij morgen meespeelt in de Youth League. Dat geldt ook voor De Ketelaere en Kossounou. Straks om 14u staan Clement en Vanaken de pers te woord in Jan Breydel.