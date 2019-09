Actie AS Roma kent succes: vermist jongetje in Kenia teruggevonden dankzij campagne bij transfer Mkhytarian

In Kenia is een jongen van dertien levend en wel teruggevonden en herenigd met zijn familie. AS Roma, dat in juni een samenwerking is gestart met enkele organisaties die zich het lot van verdwenen kinderen aantrekken, maakte tijdens de bekendmaking van de transfer van Henryk Mkhytarian van de gelegenheid gebruik om aandacht te vestigen op een verontrustende verdwijning.

Sinds juni is het de gewoonte dat wanneer de club een transfer aankondigt via twitter, er ruimte wordt vrijgemaakt voor ’The National Center for Missing and Exploited Children’, een vanuit de VS opererende organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met verontrustende verdwijningen van kinderen. Ook met het Italiaanse Telefono Azzurro lopen vergelijkbare afspraken. “We hebben vijf miljoen volgers via twitter. Via dit soort acties kunnen we de aandacht vestigen op verdwijningen en hopelijk ook mee voor een oplossing zorgen", meldde Paul Rogers, hoofdstrateeg bij de Romeinse voetbalclub. “Het moment dat iedereen het nieuws van een voetbaltransfer wil weten, lijkt ons ideaal om onze sociale kanalen open te stellen, niet voor eigen promotionele doeleinden maar wel om deze organisaties te helpen.”

En met succes! Gisteren kwam vanuit Kenia het bericht dat een dertienjarige jongen met zijn familie herenigd was. Hij was één van de kinderen wiens vermissing werd vermeld bij het bekendmaken van de transfer van Henrykh Mkhytarian. Hij werd op 1 september via een huurconstructie overgenomen van Arsenal. Het was trouwens niet de eerste keer dat een kind wordt teruggevonden wiens verdwijning via de sociale media van AS Roma werd gemeld. Afgelopen maand werd ook in London een vijftienjarig meisje met haar familie herenigd, zes dagen nadat zij in een tweet van AS Roma als vermist werd gesignaleerd.

Through @missingchild_ke partnership with @ASRomaEN we lit a big candle of hope to guide these children back home to their families. My best moments are when we have to change the poster from ‘MISSING CHILD’ and update to ‘CHILD FOUND’. Thank you @HenrikhMkh #MissingChildKE pic.twitter.com/b8V8vIIze0 — Maryana Munyendo???? (@MaryanaMunyendo) September 16, 2019

Mkhytarian zelf was ook blij met het nieuws. Dat kwam er één dag na zijn debuut voor de Romeinen in de wedstrijd tegen Sassuolo. In de met 4-2 gewonnen wedstrijd scoorde de Armeense international het derde doelpunt voor de thuisploeg.

Ook de vrouwen van AS Roma zetten zich in voor een betere wereld. Zo droegen de speelsters afgelopen zondag tijdens de opwarming een blauwe armband ter nagedachtenis van Sahar Khodayari, een voetbalfan uit Iran die eerder deze maand uit het leven stapte omdat ze niet welkom is in een voetbalstadion. Khodoyari probeerde, vermomd als man, een wedstrijd uit de Aziatische Champions League bij te wonen maar werd door veiligheidsagenten ontmaskerd. De vrouw werd voor een rechtbank gebracht, uiteindelijk niet veroordeeld maar bij het verlaten van de rechtbank stak ze zichzelf in brand. Een week later overleed ze aan de opgelopen verwondingen, wat in Iran leidde tot een storm van protest en verontwaardiging.