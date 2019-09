Thomas Cook op randje van failliet: wat als ik al een reis heb geboekt?

Als de banken en de Chinese aandeelhouder Fosun niet met 1 miljard euro extra kapitaal over de brug komen, dreigt het doek te vallen over de meer dan 170 jaar oude reisorganisatie Thomas Cook. Belgische reizigers die nu op vakantie zijn of binnenkort vertrekken, hoeven zich weinig zorgen te maken, klinkt het. “Alle reizen gaan gewoon door. En wie in het buitenland zit, halen we sowieso terug”, zegt het Garantiefonds Reizen.