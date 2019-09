Na inbraak door zoon van Amsterdamse burgemeester, komt nu ook partner in opspraak

De zoon van Amsterdams burgemeester Femke Halsema werd midden juli gearresteerd in verband met een gewapende inbraak. Nu raakt ook haar partner erbij betrokken, want die wordt verdacht van verboden wapenbezit.

De vijftienjarige jongen werd in het weekend van 14 juli opgepakt na een achtervolging. De zoon was met een andere jongen op de vlucht omdat zij waren betrapt bij een inbraak op een woonboot. Na de arrestatie vond de politie twee messen en een pistool, dat het tweetal vermoedelijk tijdens het vlucht had weggegooid.

Dat pistool was van Robert Oey, vader van de vijftienjarige dief. Hij wilde dat wapen - dat volgens hem onklaar was gemaakt - naar eigen zeggen gebruiken bij filmopnames. Oey is documentairemaker. Of het effectief in films is gebruikt, en of er ooit mee is geschoten, wordt nu door experts onderzocht.

Hoe dan ook is het nu duidelijk dat het niet om een nepwapen ging, zoals Halsema in augustus nog in een open brief schreef. De burgemeester komt daarmee opnieuw onder vuur te liggen. Eerder werd al aangeklaagd dat ze de arrestatie van haar zoon geheim wilde houden.