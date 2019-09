Dode door steekpartij na familievete op begrafenis

In Den Haag vond dinsdagochtend rond tien uur een steekpartij plaats, waarbij een dode is gevallen. Een andere betrokkene raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het zou gaan om een familievete, waar het slachtoffer eigenlijk niets mee te maken had: hij trad op om te bemiddelen.

Drie ambulances kwamen ter plaatse en een traumahelikopter werd opgeroepen. Een deel van de straat werd afgezet.

De steekpartij gebeurde bij het terrein van een Turks-islamitische culturele stichting. In het gebouw van het Turks Islamitische wijkcentrum in de Schilderswijk stond een begrafenisceremonie gepland om 14 uur. De begrafenis is afgeblazen.

Er zou een familievete zijn uitgevochten, zo melden omstanders. “Het gaat om de begrafenis van een oom. Gisteren is er al een woordenwisseling geweest over jij komt niet op de begrafenis en nu gebeurt dit”, aldus een omstander.

De overleden jongen zou zelf niets met die vete te maken hebben. Hij zou tussen de aanvaller en het andere slachtoffer gesprongen zijn “juist om de boel te sussen”, vertelt een omstander.

De verdachte van de steekpartij is nog steeds voortvluchtig. De politie is op zoek naar een kale man van rond de 50 met “zwart gezichtshaar”. Het lichaam van de overledene is onderweg naar Schiphol en zal worden overgebracht naar Turkije.