B-elftallen van Antwerp en Westerlo spelen gelijk

Ook na de interlandbreak blijft Antwerp oefenmatchen afwerken. Dinsdagochtend kwam provinciegenoot Westerlo langs op de Bosuil voor een trainingsduel onder wisselspelers.

Net als Antwerp verscheen de gedeelde koploper uit 1B met een B-elftal aan de aftrap. Na 8 minuten voetballen zette Baby met een heerlijk vluchtschot The Great Old al op voorsprong. De thuisploeg domineerde voor rust, en halverwege de eerste periode verdubbelde Gano in de rebound de score. De Antwerpse voorsprong had best nog hoger kunnen oplopen, want ook de Laet met een kopbal, De Sart en Hongla kwamen dicht bij een doelpunt.

De spelers die zondag tegen Anderlecht in de basis begonnen, werkten ondertussen een training af. Na de oefensessie kwamen onder meer Lamkel Zé en Mirallas kijken hoe hun concurrenten het deden. Vooral Hongla maakte indruk met enkele sterke intercepties en dito flankveranderingen. De Kameroener keerde vorige week vrijdag pas terug uit Kameroen en zat daardoor niet in de selectie tegen Anderlecht.

Westerlo herstelt na rust

Westerlo kwam met meer offensieve impulsen uit de kleedkamer. Janssen schoot voorlangs na een foutje van Quirynen. Invaller Versteeven vond op het uur wel de weg naar doel. De bezoekers stelden helemaal orde op zaken, want op assist van Versteeven maakte Vaesen gelijk.

Baby kwam voor Antwerp nog dicht bij een derde goal, en scheidsrechter Smet zag een penaltyfout op Quirynen door de vingers. Aan de 2-2-score veranderde bijgevolg niets meer. Een logische uitslag.

Wedstrijdgegevens

Doelpunten: 8’ 1-0 Baby, 19’ 2-0 Gano, 59’ 2-1 Versteeven, 2-2 69’ Vaesen

Antwerp speelde met: Teunckens – Quirynen, Batubinsika, De Laet, (46’ Waem) De Wilde – De Sart (59’ Geeraerts), Hongla – Benson (74’ Nsimba), Coopman, Baby – Gano

Westerlo speelde met: Van Langendonck – Remmer, Appiah, Kone, Janssens – Gül, Keita, Mols (82’ Bonjean), Buyl – Vaesen (76’ El Attabi), Emenike (46’ Versteeven)