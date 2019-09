Moet gevluchte prinses Haya terug naar Dubai?

Prinses Haya kon ontsnappen uit de klauwen van haar echtgenoot Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, niet alleen heerser van emiraat Dubai maar ook premier van de overkoepelende Verenigde Arabische Emiraten. Ze vluchtte naar Engeland, maar daar zou afgelopen week een visum voor een definitief verblijf zijn afgewezen. Haya zit met de handen in het haar.

De van oorsprong Jordanese prinses Haya (45) ontvluchtte met haar twee kinderen Jalila (11) en Zayed (7) deze zomer het bloedhete oliestaatje, om zo te ontsnappen aan de grillen van haar echtgenoot Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum (70). Ze zocht, en vond, onderdak in Engeland, een land waar ze warme banden mee heeft. Zo was ze als fervent paardensportliefhebster ieder jaar te zien op de befaamde Royal Ascot, de beroemdste paardenrace ter wereld.

In Londen dacht Haya veilig te zijn. Dat land zou haar gunstig gezind zijn en zeker willen meewerken om haar een nieuw leven te bieden. Dat lijkt afgelopen week echter behoorlijk in duigen te zijn gevallen. Naar verluidt is haar visumverzoek afgewezen, waarschijnlijk omdat ze aan de andere kant van de Noordzee bang zijn om Al-Maktoum - gezien zijn macht - tegen de haren in te strijken. Ondanks zijn brute manier van regeren, heeft hij status en aanzien in de wereld. Bovendien is zijn koninkrijk nogal een grote speler in de oliewereld.

Doemscenario

Haar halfbroer, koning Abdullah van Jordanië (57), toverde echter een konijn uit de hoge hoed. Hij droeg haar begin deze maand voor als plaatsvervangend ambassadeur, om Haya zo in ieder geval diplomatieke bescherming te bieden. Nog niet zeker is of Londen dit verzoek zal honoreren. Doemscenario voor de gevluchte prinses is dat het wordt afgewezen en in het ergste geval: dat ze Engeland wordt uitgezet.

Prinses Haya is dus behoorlijk in paniek. De rechtszaak over de scheiding van haar sjeik en de voogdij over haar twee kinderen dient pas in november; tot die tijd zijn er nog allerlei scenario’s mogelijk.