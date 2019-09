Binnenkort betalen we verkeersboete via QR-code

Ongeacht bij welke bank we klant zijn, zullen we vanaf november een verkeersboete kunnen betalen via een QR-code. Dat heeft FOD Justitie gezegd in het Radio 2-programma De inspecteur.

Wie vandaag een boete in de bus krijgt, vindt daar ook al een QR-code op. Maar die werkt tot nu toe enkel voor Belfius- of KBC-klanten. Bij andere banken lukte dat niet, door technische problemen. Daardoor was het vaak onduidelijk of de betaling wel gelukt was.

Die problemen waren ontstaan omdat de Federale Overheidsdienst Justitie de Europese standaard voor een QR-code gebruikte, wat bij sommige banken niet werkt. Dus komt de FOD Justitie nu met andere technologie, waarbij niet meer via de bank-app wordt betaald maar wel via Visa, Maestro of Bancontact.

De ontwikkelaar van de technologie, het Antwerpse bedrijf POM, benadrukt aan Radio 2 nog dat met de codes niet gefraudeerd kan worden. “Zelfs als een fraudeur de QR-code vervangt, zal die de betaling niet kunnen ontvangen, want we werken enkel met goedgekeurde ontvangers.”