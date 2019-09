Beslissing over vrijlating van Michel Lelièvre is uitgesteld

De strafuitvoeringsrechtbank in Itter heeft dinsdag nog geen beslissing genomen over de vrijlating van Michel Lelièvre, kompaan van Marc Dutroux. Dat zal gebeuren op 30 september, zegt zijn advocate, Benjamine Bovy.

De strafuitvoeringsrechtbank behandelde dinsdag een verzoek van Lelièvre om vrij te komen met een enkelband. Lelièvre zit in Itter een gevangenisstraf uit van 25 jaar voor zijn aandeel in de affaire-Dutroux. Op de zitting dinsdag was naast Lelièvre zelf ook Jean Lambrecks aanwezig, de vader van de vermoorde Eefje.

Lambrecks maakte bezwaar tegen een mogelijke vrijlating van Lelièvre. Daarna ging de zitting voort achter gesloten deuren. Lambrecks zelf was zichtbaar aangedaan toen hij de gevangenis verliet. “Het was heel beangstigend”, zei hij. “Ik voelde me helemaal niet goed. Hij heeft ons niet aangekeken, geen woord gezegd.”

Persoonlijkheid

Volgens advocate Benjamine Bovy ontstond nadien een lange discussie voor de strafuitvoeringsrechtbank, onder meer over de mate waarin Lelièvre aan zijn persoonlijkheid zou hebben gewerkt. Ook werd gesproken over de verblijfplaats van Lelièvre als hij zou vrijkomen. Bovy zegt dat hij intussen via verschillende immokantoren “perspectieven” heeft, maar dat die zekerheid willen dat Lelièvre de woning zal betrekken. De strafuitvoeringsrechtbank moet dus een princiepsbeslissing nemen, klinkt het.

Lelièvre vroeg zelf om vrij te komen onder elektronisch toezicht. Maar Bovy zegt nu dat andere partijen tijdens de debatten ook de mogelijkheid van een voorwaardelijke invrijheidstelling hebben geopperd. “Het is in het belang van de samenleving om begeleid vrij te komen”, zegt Bovy. “Als hij gewoon de gevangenis buitenwandelt na het uitzitten zijn straf is er geen enkele controle.”

“Geen gevaar voor samenleving”

Bovy ontkent dat haar cliënt nog een gevaar voor de samenleving betekent en ze zegt dat hij zich bewust is van de naam die hij meedraagt. “Hij weet dat hij nooit vergeven kan worden voor wat hij gedaan heeft. Hij kan ook niet zomaar vergeten worden. Maar hij wil nu een leven leiden zonder deining te veroorzaken, naar zijn beste mogelijkheden”, aldus Bovy.

Michel Lelièvre werd in 2004 veroordeeld door het hof van assissen in Aarlen tot 25 jaar cel als lid van een bende die kinderen ontvoerde en opsloot. Hij werd schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, ook die van foltering en opsluiting van vier meisjes, bij twee met de dood tot gevolg. Sinds 1996 zit Lelièvre in de cel in de zaak. In 2021 zou hij dus kunnen vrijkomen.