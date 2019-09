Philippe Clement: “Winst tegen Galatasaray is grote stap naar derde plaats”

Hij vindt dat Club Brugge te veel ‘moet’ tegen Galatasaray. Met Babel, Falcao en enkele anderen oogt de ploeg van de Turken nochtans erg stevig. “Als we winnen, zetten we een mooie stap naar de derde plaats. Ik vind dat een betere insteek dan moeten winnen”, aldus Clement.

“Bij een gelijkspel blijft het fifty-fifty, als we verliezen moeten we een serieus inhaalmanoeuvre doen. Galatasaray is een grote ploeg met meer geld, maar wij gaan strijden met onze wapens. In deze poule zijn er twee ploegen hors categorie met PSG en Real Madrid, maar dat wil niet zeggen dat wij ons zomaar gewonnen geven. We gaan onze huid duur verkopen.”

Club gaat vol voor de zege, maar een nederlaag op de openingsspeeldag hoeft voor Clement geen ramp te zijn. “Dat hypothekeert de rest van onze campagne niet. Er komen dan nog vijf mooie wedstrijden. We zijn de eerste Belgische ploeg die zich gekwalificeerd heeft via het niet-kampioenenspoor, dus eigenlijk is onze Europese campagne nu al geslaagd. Ik wil dat mijn spelers elke match durf en lef tonen, en dat tegen elke tegenstander in deze groep. Het is een jonge groep die fouten zal maken, maar we willen gewoon zoveel mogelijk punten pakken.”

In Brugge weten ze ondertussen aan wat ze zich woensdagavond kunnen verwachten: een fysiek sterke tegenstander met een pak Europese ervaring. “Ze hebben veel kracht en ook de nodige snelheid achterin. We zijn op zoek gegaan naar hun pijnpunten en daar hebben we gisteren en vandaag al op getraind. Dat zal ook zo tegen PSG en Real zijn. Elke ploeg heeft zwakke punten, en daarop moeten we ons focussen.” Afwachten wie er trouwens morgenavond centraal voorin speelt. Okereke, Openda en Diagne liggen stuk voor stuk met elkaar in de weegschaal, al is het mogelijk dat Clement zowel Okereke - op de flank - als Openda laat starten naar het voorbeeld van eerdere Europese wedstrijden.

“David kende een moeilijke match tegen Cercle, maar het is te kort door de bocht om nu te concluderen dat hij een terugval heeft. Hij is nog jong en moet zich verder leren aanpassen aan tegenstanders zoals Cercle Brugge of Eupen die met vijf verdedigers op de zestien staan. Ik heb goede dingen gezien van hem op training.” Voor Diagne wacht een confrontatie met de ploeg waar hij absoluut moest vertrekken. De fans kunnen hem rieken noch zien, en naar verluidt zou dat gevoel ook leven in de spelersgroep van Galatasaray. “Ik moet hem niet extra motiveren. Op training zag ik al hoe gemotiveerd hij is”, grijnsde Clement. “Dan is het niet nodig om daar extra woorden aan vuil te maken.”

Vanaken: “Als groep hebben we meer ervaring”

Hans Vanaken is een van die spelers die voor de derde keer in vier seizoenen tijd met Club Brugge aantreedt in de Champions League. Ondertussen is hij dus ervaringsdeskundige. “Al groep hebben we sinds de voorbereiding al serieuze stappen gezet in het nieuwe systeem dat we spelen. Maar ook in de Champions League hebben we ondertussen meer ervaring. Die ervaring om op resultaat te spelen hebben we bijvoorbeeld gemist tijdens onze campagne onder Preud’homme. Vorig seizoen ging dat al stukken beter”, stak Vanaken van wal.

Volgens de draaischijf begint Club zonder druk aan de Champions League. “Je zou kunnen zeggen dat het in deze groep op basis van kwaliteit tussen ons en Galatasaray voor de derde plaats gaat, maar ik vind moeten een groot woord. We gaan elke match apart bekijken en aanpakken. Ik vind wel niet dat we elke wedstrijd moeten starten met de gedachte om enkel te verdedigen en de nul te houden. We moeten bekijken hoe we onze tegenstanders ook zelf pijn kunnen doen.”

Ook Vanaken is er zich van bewust dat de Galatasaray geen eitje wordt. “Ik heb geen matchen van hen gezien, maar vandaag (dinsdag, nvdr.) hebben we voor het eerst informatie over hen gekregen. Het is een ploeg met heel veel ervaring - meerdere spelers hebben op een erg hoog niveau gespeeld. Ook andere ploegen zullen moeten oppassen voor hun kwaliteiten. Maar elke match is er wel iets mogelijk. Het is voor ons zaak om hun zwaktes uit te buiten.”

Voor Vanaken is zo’n Europese avond in de Champions League alleszins een verademing. Het is opvallend dat de Rode Duivel ook vaker beslissend is in Europa - hij scoorde tot nu toe al drie Europese goals. “Spelen tegen de topploegen van deze wereld is natuurlijk leuker dan - met alle respect - een match tegen Eupen of Waasland-Beveren. De tegenstanders in Europa willen voetballen en hoger druk zetten, waardoor wij ook meer ruimte krijgen om die beslissende pass te trappen of af te werken in de zestien. Je kan dus wel stellen dat zo’n matchen fijner zijn.”

