Driehonderd toeristen gestrand aan Mount Everest door slecht weer

Zo’n 300 toeristen zitten door slechte weersomstandigheden al vijf dagen vast in een kleine stad in Nepal, in de buurt van de Mount Everest. Dat melden ambtenaren dinsdag.

Vrijdag verslechterden de weersomstandigheden aan de Tenzing-Hillary luchthaven in Lukla, in de buurt van de Everest. Daardoor zagen luchtvaartmaatschappijen zich gedwongen hun vluchten te annuleren, vertelt Rohit Karna, de luchtverkeersleider. “Slechts vijf vluchten konden zaterdag opstijgen. Helikopters proberen nu passagiers per luchtbrug te vervoeren, maar ook daarvoor is het weer ongunstig”, legt hij uit.

Vier helikopters die met passagiers naar Kathmandu vlogen, moesten door het slechte weer de landing inzetten in gebieden in de buurt van Kathmandu, zo meldt Pabitra Karki, voorzitter van de Airport Operators Association, de Nepalese vereniging van luchtvaartmaatschappijen.

Lukla bevindt zich op een hoogte van 2.800 meter. Daar start voor trekkers de tocht van een week naar Everest Base Camp, waar ze kunnen acclimatiseren alvorens de Everest te beklimmen. Duizenden buitenlandse trekkers bezoeken het Himalayaanse gebied in de herfst van september tot november, en in de lente van april tot mei.