Nederland in de ban van twee mysteries op Prinsjesdag: wie is ‘designated survivor’, en waar is de koninklijke baard?

Nederland viert dinsdag Prinsjesdag. Een dag vol tradities, maar dit jaar ook met twee nieuwigheden die onze noorderburen in de ban houden: een ‘designated survivor’, en een koninklijke baard...

De derde dinsdag van september is een belangrijke dag voor de Nederlandse politiek: op die dag spreekt het staatshoofd in de Staten-Generaal de troonrede uit, waarin de regering aangeeft wat het regeringsbeleid zal zijn voor het komende jaar. Maar niet alle politici zijn daarbij aanwezig: om ervoor te zorgen dat de Nederlandse overheid kan blijven functioneren bij een eventuele grote aanslag, wordt er - dit jaar voor het eerst - een zogeheten ‘designated survivor’ aangeduid.

Dat fenomeen komt overwaaien uit de Verenigde Staten, waar men al langer zo’n “aangeduide overlever” aanwijst tijdens de ‘State of the Union’, en werd vooral bekend dankzij een gelijknamige Netflix-serie met Kiefer Sutherland. De Nederlandse media maakten vorige week al bekend dat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok die ‘designated survivor’ zou zijn, maar dat wilde men “uit veiligheidsoverwegingen” niet officieel bevestigen. Nu blijkt dat Blok sowieso een aanslag zou overleven, want hij is gewoon in Frankrijk voor een al langer gepland werkbezoek.

Waar is de baard?

Een tweede vraag die Nederland in de ban hield, was of de koning Willem-Alexander de Troonrede zou voorlezen mét baard. Willem-Alexander verscheen na zijn vakantie in augustus namelijk met een rossig baardje in het openbaar. Dat deed hij de vorige jaren wel vaker, maar toen ging de koninklijke baard er na de vakantie steevast af. Dit jaar leek de vorst zijn nieuwe look echter definitief te omarmen. En als hij zijn baard niet afgeschoren zou hebben, zou de koninklijke toespraak voor het eerst in honderd jaar door een koning met baard voorgelezen worden.

Liefhebbers van koninklijke gezichtsbeharing konden zich dan ook verheugen, want Willem-Alexander verscheen dinsdag inderdaad met baard in de Ridderzaal. Daar was het vervolgens tijd voor iets serieuzere onderwerpen, want Willem-Alexander hekelde in zijn toespraak de “gebrekkige solidariteit” onder EU-lidstaten in de kwestie rond de opvang van migranten. Volgens Willem-Alexander moet de EU eensgezind optreden om kansloze asielzoekers die overlast geven, duidelijk te maken dat zij niet welkom zijn.

Nadat Willem-Alexander de troonrede had voorgedragen, keerde het koninklijk gezelschap terug naar het paleis. Daar volgde de traditionele balkonscène, waarbij de koninklijke familie naar het publiek zwaait.