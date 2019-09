Op gevaar voor zijn eigen leven dook Ben Reymenants (46) vorig jaar dagenlang in een ondergelopen grot in Thailand om de twaalf voetballertjes en hun trainer die daar vast zaten te helpen redden. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Nu is de uitgeweken Vlaming voor zijn heldendaden op de Belgische ambassade in Bangkok gedecoreerd tot Ridder in de Leopoldsorde. Net als zijn grootvader Eugène na de oorlog. Die kreeg zijn medaille voor zijn verdiensten bij het verzet.