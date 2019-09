De “aantrekkingskracht” van Salah Abdeslam achter de tralies: post van verliefde vrouwen en dreigementen aan zijn zus

Salah Abdeslam mag dan al jaren in de gevangenis zitten, de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs speelt nog steeds een rol in het Franse radicaalislamitische milieu. Dat schrijft ‘Le Parisien’.

Volgens de Franse krant ontvangt Abdeslam al sinds zijn opsluiting in de gevangenis van Fleury-Mérogis, ten zuiden van Parijs, brieven van vier verschillende vrouwen. De krant onthulde ook details over één van die vier vrouwen: de 20-jarige Maëva uit het zuid-Franse Tarn-et-Garonne correspondeert naar verluidt al maanden met de enige overlevende dader van de aanslagen in Parijs, en wordt omschreven als “aanhanger van het radicaal islamisme”. De vrouw zou in december zelfs een verzoek hebben ingediend om Abdeslam te mogen bezoeken. De man zou daarvoor hebben opengestaan, maar de onderzoeksrechter zou het bezoek verboden hebben.

“Deze brieven bewijzen de aantrekkingskracht die Abdeslam na de aanslagen uitoefent op radicaal-islamitische vrouwen. Ze schilderen hem af als een slachtoffer van het systeem, en als een gelovig man”, aldus een agent betrokken bij het onderzoek in ‘Le Parisien’.

Dreigementen

Abdeslam blijft intussen ook vanachter de tralies invloed uitoefenen op zijn familie. Zo zou hij zijn tijdens een telefoongesprek bedreigd hebben. “Als je je afkeert van Allah, als je andere dingen gaat doen dan je Heer aanbidden, dan zal je imam (waarmee hij zichzelf bedoelde, nvdr.) op je neerdalen.”