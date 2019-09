Jan Breydelstadion is volledig ‘bekomen’ van Brugs derby

Het Brugs derby van afgelopen weekend kende een woelig verloop. Cercle-fans staken vlaggen van hun stadsgenoten in brand wat dan weer leidde tot reacties van de Club-supporters. Gelukkig is alle schade in het Jan Breydelstadion zo goed als weggewerkt in het vooruitzicht van de Champions Leaguewedstrijd van morgenavond tegen het Turkse Galatasaray.