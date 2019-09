Zoon van Bobbejaan Schoepen stelt volledig nieuw pretpark voor

Een opvallende maquette deze week op de Internationale pretparkbeurs in Parijs: Captain Jack moet het nieuwe themapark worden dat Jack Schoepen, de zoon van, in Vlaanderen wil openen. Waar het komt, houdt hij voorlopig nog voor zich. Maar alles staat in het teken van de luchtvaart, met centraal in het park twee Boeing 747’s.

Oorspronkelijk zou het nieuwe park, dat een luchthaven moet voorstellen, in Mol-Rauw komen. Maar de beschikbare ruimte was te beperkt voor het megalomane project van de zoon van Bobbejaan Schoepen. Waar het dan wel komt, wil hij voorlopig niet zeggen. “Maar het wordt een toplocatie”, zegt Schoepen vandaag aan de gespecialiseerde pretparkwebsite Loopings.nl.

De maquette van zijn project staat deze week alleszins op stand nummer 3901 in Hall 1 van Expo Porte de Versailles in Parijs. Daar vindt nog tot en met donderdag de pretparkbeurs IAAPA Expo Europe plaats. Het autosalon voor pretparken, zeg maar.

In een themapark rond luchtvaart hoort uiteraard een verkeerstoren te staan. Foto: Captainjack.be

Door het park zal een monorail rijden. Foto: Captainjack.be

Captain Jack, zoals het nieuwe park zal heten, wordt geen pretpark zoals Bobbejaanland in Lichtaart. Het wordt een themapark rond luchtvaart. Met twee Boeing 747’s als blikvanger. De ene wordt een hotel, de andere een zaal.

In het Jumbotel zal de bezoeker de keuze hebben uit een comfortabele familiekamer (35 m2), een standaard tweepersoonskamer (30 m2), een zespersoonskamer met trapje naar het bovendek of een luxe suite (50 m2) in de neus of de staart van de Jumbo.

Het hart van Captain Jack wordt een indoor luchtvaartparadijs waar fun en interactieve experimenten hand in hand gaan.

Het park zou ook een skydivecentrum krijgen, er rijdt een monorail, er is een educatieve (verkeers)toren en een concertzaal. Maar ook simulatoren waarin kinderen en hun ouders pilootje kunnen spelen.

De parkeergarage op de maquette doet overigens sterk denken aan de parkings op Brussels Airport.

Jack Schoepen, die zelf niet bereikbaar was, weet nog niet wanneer de eerste spadesteek gegeven kan worden of wanneer de opening voorzien is. “Maar liever vandaag dan morgen”, zegt hij aan Loopings.nl, dat op de beurs aanwezig is.

Hij rekent op een budget van 100 tot 140 miljoen euro en zo’n 300.000 tot 400.000 bezoekers per jaar.