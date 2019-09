Congo en België krikken samenwerking op

Congo en België gaan hun samenwerking voorzichtig opnieuw opkrikken, nadat die enkele jaren op een lager pitje was komen te staan. Dat heeft de regeringstop dinsdag afgesproken met de Congolese president Félix Tshisekedi, die op officieel bezoek is in ons land. België is het eerste Europese land dat Tshisekedi bezoekt.

Tshisekedi is sinds maandagavond in België. Het is het eerste officiële bezoek van een Congolese president aan België in twaalf jaar. Het bezoek moet de relaties tussen België en Congo terug op het spoor krijgen. Onder het regime van zijn voorganger Joseph Kabila waren die relaties zwaar onderkoeld geraakt, na kritiek van België op het zoveelste uitstel van de verkiezingen.

President Tshisekedi werd in het Egmontpaleis ontvangen door premier Charles Michel, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Na het schouwen van de troepen volgde een vergadering, die afgesloten werd met de ondertekening van enkele principeovereenkomsten en intentieverklaringen.

Diplomatie

Die gaan hoofdzakelijk over diplomatieke samenwerking. De diplomatieke posten die onder Kabila gesloten werden (het consulaat in Antwerpen en het consulaat-generaal in Lubumbashi), zouden terug open moeten gaan en er zullen terug ambassadeurs worden benoemd. België zal ook steun leveren aan de nationale school voor overheidsadministratie en diplomaten helpen opleiden.

Rond ontwikkelingssamenwerking komt er een overgangsprogramma, tot een nieuwe Belgische regering met volheid van bevoegdheden een nieuw programma uitwerkt. En ook de ministeries van Financiën van beide landen gaan een samenwerking opzetten. Samenwerking tussen de centrale banken wordt onderzocht.

Militaire samenwerking

Ook hernieuwde militaire samenwerking wordt bekeken, al werd er dinsdag nog geen tekst daarover ondertekend. In een interview dat Le Soir maandag publiceerde liet Tshisekedi duidelijk verstaan dat hij hiervoor vragende partij is.

Na de ondertekening vertrok president Tshisekedi naar het Koninklijk Paleis, waar hij en zijn echtgenote Denise Nyakeru ontvangen worden door koning Filip en koningin Mathilde. Dat niet iedereen blij is met Tshisekedi, bleek dinsdag aan de poorten van het Egmontpaleis. Even verderop betoogden zowat honderdvijftig Congolezen luidruchtig tegen het bezoek van de nieuwe president.