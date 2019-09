‘Team Pia’ wil andere gezinnen steunen die medische kosten niet meer kunnen betalen

Wilrijk -

De sms-actie voor de negen maanden oude baby Pia uit Wilrijk is nu al een succes. Na de oproep van Tim Boehnke en Ellen De Meyer werden al een half miljoen berichtjes verstuurd. “Misschien kunnen we binnen een paar weken zeggen: bedankt, mensen, het is gelukt”, aldus mama Ellen, die ondanks de ziekte van haar dochter strijdvaardig blijft. Onder de naam ‘Team Pia’ wil ze andere gezinnen helpen die in een soortgelijke situatie zitten, aldus regionale zender ATV.