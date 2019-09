Een goudhaantje, een recordhouder en eentje (bijna) zo snel als Ronaldo: spelers om naar uit te kijken bij Salzburg, tegenstander van Genk

Genk moet in zijn eerste Champions League-duel van deze campagne meteen vol aan de bak, want met ook nog Liverpool en Napoli als tegenstanders in groep E zal het vooral in de duels tegen Red Bull Salzburg moeten gebeuren. Dat team domineert het Oostenrijks voetbal echter al jaren en ook dit seizoen zijn ze in eigen land ongenaakbaar met het maximum van 21 punten.