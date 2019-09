Taylor Swift komt voor het eerst sinds 2011 nog eens naar België

Rotselaar - De Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift is op zaterdag 20 juni 2020 headliner van het festival Werchter Boutique. Het is de eerste keer sinds haar optreden in 2011 dat ze nog eens in ons land optreedt. Het concert in het Festivalpark in Werchter zal exclusief zijn voor de Benelux. De ticketverkoop start op 25 september.

Taylor Swift (29) werd internationaal bekend met de single ‘Love Story’ (2008) en scoorde daarna nog hits als ‘You belong with me’ (2009), ‘I knew you were trouble’ (2012), ‘Shake it off’ (2014), ‘Blank space’ (2014) en ‘Look what you made me do’ (2017). Voor haar albums ‘Fearless’ en ‘1989’ ontving ze een Grammy Award. Haar meest recente album ‘Lover’ kwam eind augustus uit en ging in landen zoals Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en België metéén naar nummer 1.

Op YouTube heeft Swift liefst 35,8 miljoen abonnees. Op Instagram heeft ze 122 miljoen volgers en op Twitter 85 miljoen. Op Spotify telt ze meer dan 43 miljoen luisteraars per maand. Volgens berekeningen van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes is ze momenteel de beste verdienende vrouwelijke artieste. Op haar 29ste heeft ze al zeven albums uit die samen meer dan 50 miljoen exemplaren verkochten. Ze is internationaal een van de top 5-artiesten met de hoogste digitale verkoopcijfers.