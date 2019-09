De match in de match: Salzburg én Genk hebben allebei nieuwe Noorse ster in de rangen

Het Oostenrijks-Belgische duel Salzburg-Genk van vanavond krijgt ook een stevig Noors tintje. Erling Haaland (19) versus Sander Berge (21) is de clash tussen twee jonge sterren die klaar zijn om te schitteren in de Champions League. De plaatselijke topschutter staat tegenover de bezoekende sterkhouder, samen zijn ze ruim 35 miljoen euro waard. “Dit is een match waar wij als kind van droomden”, glundert Berge.

Sander Berge heeft zijn breedste glimlach meegebracht naar de perszaal in Salzburg. De 10 op 21 in de Belgische competitie gaat even de koelkast in, de volledige focus mag naar het grote Champions League ...