Bij een blikseminslag in een moeras in het noordoosten van Zuid-Soedan zijn dertien jongeren omgekomen. Dat meldden de autoriteiten van de staat Jonglei dinsdag.

De groep jongeren - in totaal zowat 50 mensen - kampeerden in een moeras in Jonglei om zich voor te bereiden op een traditioneel worstelritueel. Een van de strohutten waarin ze sliepen, werd geraakt door een blikseminslag en vloog daarna in brand. Van de achttien mensen die op dat moment in de hut lagen, overleefden er slechts vijf.