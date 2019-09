Proces Buizingen: “Ik vraag vrijspraak. Het sein stond voor mij op groen”

Halle - “Het sein stond op groen, niet op rood. Ik mocht doorrijden.” Dat is in het kort de verdediging van treinbestuurder Robin V.B., die terechtstaat voor de treinramp van Buizingen die 19 mensen het leven kostte.

Vandaag dinsdag had de verdediging van Robin V.B. het woord. Het werd een lange technische uitleg waarin de advocaten het rapport van de experten trachtten te weerleggen. Die experten hadden eerder gesteld dat V.B. “met hoge probabiliteit” door het rode licht gereden was.

“Hoge probabiliteit? Wat is dat? 55 procent of 80 procent?”, klonk het bij de advocaten. “Er is twijfel. Zelfs bij de experten.” Volgens meester Chomé en meester De Beco kan het best dat het licht inderdaad op groen stond, zoals de treinbestuurder vanaf zijn eerste verhoor in 2010 beweerd heeft. “Het informaticasysteem van de NMBS heeft amper een paar maanden nadien zeker gefaald bij een nieuw incident met de lichten, net op dezelfde plek in Buizingen.” Toen werd een ongeval vermeden en vielen er geen slachtoffers.

Oude casserole

“En meneer de rechter, mocht u er toch van overtuigd zijn dat het licht op rood gestaan zou hebben en dat de treinbestuurder had moeten remmen, dan nog moet u hem vrijspreken. In dergelijke zaken waarin échte mensen zoals hier Robin V.B. en rechtspersonen zoals hier Infrabel en de NMBS terechtstaan mag, zo stelt de wet, enkel diegene gestraft worden die de grootste fout gemaakt heeft. Dat is niet de treinbestuurder.” Maar wel de NMBS en Infrabel, zo meent de verdediging. Want ze stuurden hem op pad met een locomotief uit 1963 – “een oude casserole” – die niet voorzien was van de nodige up-to-date veiligheidsapparatuur die een ongeval had kunnen voorkomen, zo werd eerder al gesteld.

De verdediging was ook boos op het openbaar ministerie. “U stelt dat onze cliënt geen empathie betoonde met de slachtoffers. Hebt u het psychiatrisch rapport gelezen? De man stond helemaal alleen na het ongeval. De NMBS had hem laten vallen. Het is een normale reactie dat de man alle emotie van zich wegduwde, uit lijfsbehoud. Niet onze woorden maar die van de psychiater.” Anders dan de NMBS en Infrabel woonde Robin V.B. wel alle zittingen van de rechtbank bij. “Hij reikte letterlijk de hand van de nabestaanden. Dat heet empathie. We vragen de vrijspraak.” Tegen de man was eerder drie jaar met uitstel geëist. Donderdag komt de NMBS aan het woord, die verweten wordt dat ze de elementairste voorschriften aan haar laars had gelapt. “Zelfs na de ramp in Pécrot gebeurde er niks op gebied van veiligheid”, klonk het bij het openbaar ministerie. Tegen de NMBS wordt een boete van 700.000 euro geëist.