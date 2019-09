Ryan Donk speelt woensdag tegen zijn ex-club in de Champions League: “Ik ben Club Brugge voor altijd dankbaar”

Dinsdagavond stuurde Galatasaray niet twee, maar drie afgevaardigden naar het persmoment voor de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge in het Jan Breydelstadion (woensdag om 18u55). Verloren zoon Ryan Donk mocht de spits afbijten. Hij werd geflankeerd door Ryan Babel en coach Fatih Terim.

LEES OOK. Philippe Clement: “Winst tegen Galatasaray is grote stap naar derde plaats”

Ryan Donk stond tussen 2009 en 2013 vier jaar in het hart van de Brugse defensie, alvorens via een tussenstop bij Kasimpasa bij Galatasaray te belanden. Daar moet hij dit seizoen vrede nemen met een invallersrol.

“Ik ben Club Brugge voor altijd dankbaar voor mijn periode hier”, aldus de 33-jarige Nederlander. “Het is heel speciaal om hier te zijn. Ik ben hier door de grote poort kunnen vertrekken. Hier nu spelen met Galatasaray in de Champions League is erg mooi. We zijn klaar om er een mooie pot voetbal van te maken.”

Een hete Europese avond in Jan Breydel vreest Donk niet echt. Het publiek is hem welbekend, maar in Turkije is de Nederlander wel wat anders gewoon. “Club is een fanatieke ploeg en de fans gaan er altijd achter staan. Maar ook wij zijn dat gewoon: onze fans komen van overal. Het zal erop of eronder zijn morgen.”

Foto: AFP

Club komt amper ter sprake

Bij de Turken hebben ze er vertrouwen in: Club Brugge kwam amper ter sprake. Coach Fatih Terim haalde tijdens zijn persconferentie wel aan dat zijn team nog beter op elkaar moet ingespeeld raken. “We hebben recent en tijdens de voorbereiding heel veel spelers moeten missen. Hen afgeven was lastig. Spelen voor je land is een eer, maar het bracht ons wel in de problemen.”

Opvallend: Terim schrijft zijn ploeg nog niet meteen af voor de twee eerste plaatsen in groep A. “Club Brugge heeft veel jong talent met gevaarlijke spelers, maar alle matchen moeten gespeeld worden. Alle respect voor de favorieten PSG en Real Madrid, maar de waarheid ligt op het veld.”

Bij Galatasaray werd er in het tussenseizoen naar jaarlijkse gewoonte een blik nieuwe spelers opengetrokken. De Turkse recordkampioen is dan ook met heel wat ronkende namen naar Brugge afgezakt: Falcao, aanvoerder Fernando Muslera, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Ryan Babel en oude bekende Christian Luyindama zijn daar de bekendste voorbeelden. Sterkhouder Younès Belhanda is alvast geblesseerd achtergebleven in Istanboel. “Younès is toch wel een belangrijke speler, die we overal kunnen gebruiken”, moest Terim toegeven, die ook bij de vorige CL-confrontatie tegen Club trainer was bij Galatasaray - hij is er intussen aan zijn vierde termijn bezig. Zijn huidige collega Philippe Clement stond toen in de Brugse verdediging.

Met een vijfde plaats na vier speeldagen is Galatasaray niet al te denderend aan het nieuwe seizoen begonnen. “Door de Africa Cup en de Copa America hebben we veel spelers gemist in de voorbereiding en konden we niet vaak samen trainen. Heel wat transfers kwamen ook pas op het einde in orde. Ik merk dat we pas nu een team aan het worden zijn. Of er morgen/woensdag een favoriet is? We zullen op het veld zien wie de beste ploeg heeft. Ik denk dat beide teams ongeveer evenwaardig zijn. We hebben respect voor deze tegenstander, die over een nieuwe doelman en jonge, gevaarlijke spelers kan beschikken.”

LEES OOK. Waarom Galatasaray Mbaye Diagne toch liever kwijt was aan Club Brugge: 31 goals, maar zo gek als Balotelli