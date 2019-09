Familie en vrienden organiseren benefiet voor koppel dat levenswerk in vlammen zag opgaan: "Het klopt echt: in nood ken je je vrienden"

Diksmuide -

Een kleine maand nadat een verwoestende brand Terranis in Vladslo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in machines voor tuin-, park- en bosbouw, volledig vernielde, wordt er aanstaande zaterdag al een benefiet gehouden voor de getroffen eigenaars. “De massale steun en reacties die we krijgen zijn echt hartverwarmend, hoe moeilijk het ook nog is voor ons.”