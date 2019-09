Apengeluiden naar Lukaku? Cagliari komt in Italië weg zonder straf wegens “geen discriminatie”

Voetbalclub Cagliari krijgt geen sanctie voor de racistische uitlatingen van zijn fans tegenover Romelu Lukaku omdat de Italiaanse voetbalbond (FIGC) van mening is dat er van discriminatie geen sprake was, zo liet ze dinsdag weten.

Toen Lukaku zich klaarmaakte om een strafschop te nemen voor zijn club Inter, maakten de fans van Cagliari oerwoudgeluiden. De Italiaanse club veroordeelde het gedrag van zijn fans en ook de Serie A kondigde een antiracismecampagne aan, maar de FIGC zag er onvoldoende reden in om tot een sanctie over te gaan. De geluiden waren “op vlak van schaal en uitvoering niet van die aard om als discriminerend te gelden”.

Went to Cagliari vs Inter. Pretty clear racist chants #Lukaku pic.twitter.com/9sLXZJXSbx