Waalse jongen sterft bijna door verkeerd etiket op drankje, alle blikjes uit de rekken gehaald

Een 17-jarige jongen uit Durbuy is zondag bijna overleden na een allergische reactie, doordat op het etiket van zijn frisdrank niet vermeld stond dat het drankje melk bevatte. Het gaat om een blikje met de frisdrank Chupa Chups.

Antonin is zwaar allergisch aan melk, maar op het etiket van zijn blikje ‘Chupa Chups Sparkling Strawberry Cream’ stond dat ingrediënt enkel vermeld in het Koreaans (als “melkpoeder”). Niet in het Engels of het Frans, want daar wordt enkel “geconcentreerd aardbeiensap” vermeld. Nochtans is een volledige en correcte vermelding van alle ingrediënten wettelijk verplicht.

Barbarich, de Belgische importeur van het drankje, stuurde maandag in een persbericht al een waarschuwing de wereld in, dinsdag werd beslist om het drankje volledig uit de rekken te halen.

Toch bestaat de kans nog steeds dat u het drankje aantreft, want ook andere bedrijven exporteren het naar België. De Waalse jongen dronk bijvoorbeeld een geïmporteerd blikje. Zijn moeder diende een klacht in bij het Federaal Voedselagentschap, dat een onderzoek heeft geopend.