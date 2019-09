Ouders van Pia over succes van sms-actie: “Het gaat lukken. Dat is zó overweldigend”

Wilrijk - De teller staat al op 917.000. Allemaal mensen die via sms 2 euro hebben gedoneerd voor de kleine Pia. De 1,9 miljoen euro die nodig zijn voor het levensreddende prikje tegen haar zeldzame spierziekte komt zo heel dichtbij. “We zijn in twee dagen tijd van pure wanhoop naar échte hoop op een mooie toekomst gegaan”, zegt mama Ellen. “Onbeschrijflijk.”

Zelf had de kleine Pia gisteren vanuit haar zalige relaxstoel vooral oog voor de gigantische lenzen van de fotografen en al het gezeul van cameramannen rondom haar. Pia, de volle negen maanden oud, was wereldnieuws maar trok het zich allemaal niet te veel aan. Rondom haar voltrekt zich nochtans een mirakel dat kan beslissen over de rest van haar leven.

Pia Boehnke lijdt aan de zeldzame genetische ziekte spinale musculaire atrofie (SMA), die haar spieren steeds zwakker maakt en doet afsterven. Zonder behandeling zal ze nooit haar tweede verjaardag halen. Er is één middel dat haar kan redden. Maar het ene prikje van het middel Zolgensma dat ze nodig heeft, kost liefst 1,9 miljoen euro. Dat kunnen haar ouders Ellen De Meyer en haar man Tim Boehnke uit Wilrijk niet betalen, dus zetten ze een sms-actie op.

Woensdagnacht stond de teller op 917.000 sms’jes van mensen die elk 2 euro schenken. Operatoren als Proximus en Telenet lieten weten dat ze de halve euro die zij normaal aanrekenen per sms, niet zullen aanrekenen. ”Ik kan het niet geloven”, zegt mama Ellen. “Maandagochtend stonden we op 20.000 en dat vonden we al heel wat. Het is niet te bevatten dat we zo snel naar meer dan 1,8 miljoen euro ingezameld geld zijn gestegen.”

Het tragische verhaal van Pia, het gemak waarmee je sms-gewijs 2 euro kan storten en het feit dat de campagne snel een enorme vlucht nam op sociale media, heeft een even plotse als massale golf van solidariteit op gang gebracht.

“Het gaat om honderdduizenden mensen die meedoen”, zegt Ellen. “Allemaal kleine beetjes: één sms, een paar sms’en, sommige mensen die duizend euro geven. Zo massaal had ik het nooit verwacht. Ik had ook nooit gedacht dat ik het zou zeggen, maar het moet lukken om aan die 1,9 miljoen te geraken. We moeten dringend contact opnemen met de behandelende arts: hoe snel kunnen we dan aan het geneesmiddel geraken, moeten we naar de VS of kunnen we het in een ander land krijgen?”

Want Zolgensma is op dit moment alleen goedgekeurd in de Verenigde Staten. Het Europese geneesmiddelenagentschap beraadt zich nog over goedkeuring. Het is één van de muren waar Ellen de afgelopen maanden op botste. “Novartis zelf zegt dat ze met ons meeleven. Tja. En minister Maggie De Block (Open VLD) zegt dat zij niets kan doen omdat het middel in Europa nog niet goedgekeurd is. Maar sorry: dat is bullshit. In Frankrijk is het middel al verkrijgbaar via een speciale procedure die België ook kan gebruiken. Er is in ons land ook een solidariteitsfonds dat ons zou kunnen helpen het middel te betalen, maar ook daar ging De Block niet op in. Er is een procedure om het middel via compassionate use gratis te krijgen, maar Novartis zei ons dat ze dat niet gaan doen in Europa.”

Die mokerslagen hebben het gezin verbitterd. “Maar het enorme succes van de sms-actie maakt veel goed”, zegt Ellen. Genezen zal haar dochter wel niet, zelfs al krijgt ze het spuitje van 1,9 miljoen.

“Het middel zal er wel voor zorgen dat Pia nog verder kan ontwikkelen. Het is een zicht op een beter leven. Hoop die we tot gisteren niet meer durfden koesteren, maar die we nu wel weer durven hebben.”

Producent Novartis liet gisteravond weten dat zij “zal blijven samenwerken met alle betrokken partijen om Pia te steunen.” Maar wat dat concreet betekent, zeiden ze niet.

Wie wil storten, kan “Pia” sms’en naar het nummer 4666.

