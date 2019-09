“Doe me maar handboeien aan, er ligt een lijk in mijn wagen”: Amerikaanse man gearresteerd voor moord op zijn vrouw en hun vier kinderen na auto-ongeluk

De politie in de Amerikaanse staat Georgia heeft maandag een man opgepakt voor de moord op zijn echtgenote en hun vier kinderen. Hij kon geen kant meer op toen hij betrokken was bij een auto-ongeluk terwijl het lijk van zijn echtgenote in zijn wagen lag.

Eigenlijk had niemand Casei Jones (32) en haar vier kinderen - Cameron (10), Preston (5), Mercalli (2) en Aiyana (1) - wekenlang nog gezien in hun woonplaats Summerfield in Florida, maar pas zaterdag werd de vrouw als vermist opgegeven door familie. Maandag volgde meteen een doorbraak in het onderzoek toen Michael Wayne Jones Jr., de 38-jarige echtgenoot van de vrouw, betrokken was bij een auto-ongeluk in Brantley County, zo’n 250 kilometer verderop in de staat Georgia.

“Er ligt een lijk in mijn wagen”

Een agent beschreef dinsdag op een persconferentie hoe hij “een vieze geur” rook toen hij de gecrashte auto naderde. Jones bekende dan ook meteen: “Je zal me waarschijnlijk graag handboeien aandoen, want er ligt een lijk in mijn wagen”. Het lichaam van zijn vrouw werd vervolgens inderdaad in de wagen gevonden. Jones bekende ook meteen dat hij de lichamen van zijn vier kinderen had verborgen in Charlton County.

Jones zou volgens de agenten zijn familie wekenlang geleden al vermoord hebben, en hun lichamen in zijn huis en zijn busje verborgen hebben. Daarna zou hij zich in telefoonberichtjes hebben voorgedaan als zijn vrouw, zodat haar familieleden zouden denken dat ze nog in leven was. Pas toen zij onraad roken en haar alsnog als vermist opgaven, zou Jones op de vlucht zijn geslagen.

“Het pure kwaad”

“Jammer genoeg heeft het pure kwaad zich vandaag geroerd in Marion County. Dat is de beste manier om het te beschrijven”, aldus de sheriff van Marion County op een persconferentie. “Jones heeft alle recht verloren om deze aarde rond te lopen. Ik zou niet graag in zijn plaats zijn als hij voor de Heer moet verschijnen”, klonk het.

MARION COUNTY, Fla. - When Georgia deputies responded to a single-vehicle accident involving a Marion County man on Sunday, they said the man told them they might as well put him in handcuffs. There was a dead body in the vehicle, he told them.

Brantley County, Georgia, deputies said Michael Wayne Jones Jr.’s wife, Casei Jones, 32, was found dead in the car. Marion County deputies said the bodies believed to be of her four children, ranging in age from 10 to 1, were found in a wooded area nearby more than 100 miles from their Summerfield, Florida home.

Deputies said the family of Casei Jones reported her as missing Saturday after not having seen her in six weeks.

Casei Jones’ sister told Channel 9 she knew something was wrong when Casei didn’t call her for her birthday or post anything on Facebook about her son’s birthday.

Detectives said they believe Michael Wayne Jones Jr. killed the victims at their Southeast 86th Terrace home near Sunset Harbor Road and U.S. 441 in Marion County’s Summerfield neighborhood.

Investigators said they believe he stored the bodies at his home and in his van for several weeks before taking them to Georgia.

Investigators said after finding the woman’s body in Michael Jones Jr.’s car, he later led them to the remains of four children.

Deputies said the remains have not been positively identified but that they are believed to be those of Casei Jones’ four missing children -- Cameron Bowers, 10, Preston Bowers, 5, ????Mercalli Jones, 2, and Aiyana Jones, 1.

“As a father, as a parent, it breaks my heart. As a sheriff, it angers me to no end,” said Marion County Sheriff Billy Woods.

Deputies said a warrant was issued for Michael Wayne Jones Jr.’s arrest on a charge of second-degree murder and that more charges are forthcoming. Jones Jr. is expected to be brought back to Marion County to face the charges.

