Ansu Fati schrijft alweer geschiedenis bij FC Barcelona in de Champions League

Ansu Fati rijgt deze dagen het ene record aan het andere bij FC Barcelona. De superbelofte stond in de basis bij Barça op bezoek bij Dortmund in de Champions League en is zo met zijn 16 jaar en 321 dagen de jongste speler ooit bij Barcelona op het kampioenenbal.

Ansu Fati is de jongste speler van Barcelona in de Champions League voor Bojan Krkic (17 jaar 22 dagen) en Lionel Messi (17 jaar 166 dagen) maar is “slechts” de tiende jongste speler ooit in de Champions League. Anderlecht heeft nog altijd dat record beet met Célestine Babayaro, die toen 16 jaar en 86 oud was.

Eerder dit seizoen kroonde Fati zich al tot de jongste doelpuntenmaker ooit voor Barcelona, een record dat hij overnam van eeuwige belofte Bojan Krkic.

