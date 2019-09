Infrabel vraagt plots schadevergoeding NMBS op proces treinramp Buizingen

Vreemde wending op het proces over de treinramp in Buizingen. De spoorweg­beheerder Infrabel vraagt een schade­vergoe­ding van zijn mede­beklaagden: de trein­bestuurder én de NMBS. Infrabel betwist dat het fouten heeft gemaakt die tot het zware ongeval in 2010 hebben geleid. Het bedrijf riskeert daarvoor een ­boete van 650.000 euro.

Om de ­eigen onschuld te ­bepleiten, richtte het spoorbedrijf zijn pijlen op dat andere spoorbedrijf, de NMBS, en de betrokken treinbestuurder ­Robin V.B. Infrabel vraagt van hen een schadevergoeding. “Dat staat los van onze verantwoor­delijkheid of ons medeleven met de slachtoffers”, aldus de advocaten.

Infrabel is ervan overtuigd dat de NMBS en treinbestuurder V.B. fouten hebben gemaakt, waardoor zij schade leden. “Toen het ongeval gebeurde, was V.B. nog maar drie jaar treinbestuurder”, zei Fanny Vansiliette, advocate van Infrabel. “In maart 2009 was hij al eens door het rood gereden. Als disciplinaire sanctie mocht hij vijftien ­dagen niet rijden. De sanctie zou zijn ingegaan op 2 februari 2010.” Maar dertien dagen later reed de man dus bij het station van ­Buizingen een andere trein vol in de flank aan, daarbij kwamen 19 mensen om. “De bestuurder heeft zijn straf niet uitgezeten”, concludeert Infrabel. “Had hij dat wel ­gedaan, dan was dit ongeval nooit gebeurd.”

Het openbare ministerie vroeg voor de treinbestuurder een ­gevangenisstraf van drie jaar met uitstel en een geldboete. NMBS en Infrabel riskeren een boete van respectievelijk 700.000 en 650.000 euro. Het proces loopt wellicht nog tot donderdag. Daarna wordt een datum voor het vonnis vastgelegd.