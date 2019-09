Komiek Kevin Hart voor miljoenen aangeklaagd door model dat stiekem werd gefilmd voor sekstape

De Amerikaanse acteur en komiek Kevin Hart (40) beleeft woelige tijden. Slechts enkele dagen nadat hij ernstig gewond raakte tijdens een auto-ongeval, wordt hij aangeklaagd door model en zijn vroegere ‘sidekick’ Montia Sabbag. De vrouw eist 60 miljoen dollar van Hart voor beelden die in 2017 van de twee werden gemaakt tijdens een stomende vrijpartij. Hoewel Sabbag eerder beweerde dat de acteur evenzeer slachtoffer was als zijzelf, komt ze daar nu op terug. Het model zegt dat Kevin Hart de sekstape in scène heeft gezet.

In 2017 beweerde Kevin Hart dat hij werd afgeperst omdat er “suggestieve beelden” waren gemaakt waarin Sabbag en hijzelf de hoofdrol vertolken. Jonathan Todd Jackson - een voormalige vriend van de komiek - werd gearresteerd en beschuldigd van chantage. Sabbag beweerde twee jaar geleden nog dat Hart “een slachtoffer” was en zei dat ze met de acteur wilde “samenwerken” om de dader op te sporen.

Het 28-jarige model eist nu echter een schadevergoeding van 60 miljoen dollar van Hart. De Amerikaanse actrice beweert bij hoog en laag dat Hart wist dat hun stoeipartij werd gefilmd en dat hij de beelden wilde gebruiken om zijn tournee extra in de verf te zetten. De fikse vergoeding moet tegemoetkomen aan het “ opzettelijk veroorzaken van emotionele ellende, nalatigheid en inbreuk op de privacy”.

Getrouwd en zwanger

Volgens de gerechtsdocumenten zegt Sabbag dat Hart ervan op de hoogte was dat er een camera verborgen zat in hun hotelkamer. Ze claimt ook dat hij Jonathan Todd Jackson een sleutel van de kamer gaf, zodat hij ze kon filmen. De vrouw eist een rechtszaak, zodat een jury haar oordeel over het vreemde incident kan vellen. Pittig detail: Hart was toen al getrouwd met Eniko Parrish die op het moment van de opnames zes maanden zwanger was. “Wist ik niet”, aldus Sabbag.

Het gaat Hart niet voor de wind de voorbije weken. De ster uit de remake van Jumanji, Ride Along en The Secret Lifes of Pets is nog steeds herstellende van een zwaar auto-ongeval. Hij is ook verwikkeld in twee andere rechtszaken. Hij werd voor de rechter gesleept door een softwarebedrijf dat een app met Hart wilde lanceren. Maar toen het nieuws van de sekstape uitlekte, vielen die plannen in het water. Daarnaast is er ook nog een kwestie met zijn voormalig management die draait rond niet uitbetaalde verloningen.

bekijk ook

Bekende acteur gaat onderuit op huwelijk: “Ik wist niet wat ik moest doen, dus deed ik alsof ik gewond was”