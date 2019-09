Waarom een keeper in fluo écht meer ballen stopt

Hot topic in Extra Time : Antwerpspeler Kevin Mirallas kopte zondag een gigantische kans recht in de armen van Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge. “Dat is omdat hij daar in fluo staat”, zei analist Filip Joos. Een vreemde redenering, toch? “Er zijn zeker aanwijzingen dat dat een spits afleidt”, zegt neuroloog en topdokter Chris van der Linden.

Het is een ‘volkswijsheid’ in het voetbal dat het moeilijker scoren is tegen een keeper die een fluoshirt draagt. En zo gek blijkt die uitspraak niet te zijn. “Een schot of een kopbal, dat is een onbewuste ...