Net zoals Pia, heeft ook Mathis (1,5) veel centen nodig voor peperdure therapie: "Als medicijn toch wordt terugbetaald gaat alles naar het goede doel"

Heist-op-den-Berg / Booischot -

Vlaanderen is de afgelopen dagen in actie geschoten om het kleine meisje Pia, die aan een genetische spierziekte lijdt, aan een medicijn van bijna 2 miljoen euro te helpen. Maar ze is niet de enige in ons land die dringend een dure medische behandeling nodig heeft. De familie van de zeventien maanden oude Mathis uit Booischot zit in hetzelfde schuitje. De jongen heeft een peperdure immuuntherapie nodig en de familie is gestart met een geldinzamelactie om de medische kosten te betalen.