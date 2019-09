Al na twaalf weken zwangerschap krijgt foetus roetdeeltjes binnen

Onderzoekers van UHasselt zijn er als eerste in geslaagd om roetvervuiling in de placenta vast te stellen. “Al zeer vroeg in de zwangerschap – op 12 weken – hebben we zowel aan de moederszijde als aan de foetale zijde van de placenta roetdeeltjes teruggevonden”, zeggen UHasselt-onderzoekers Tim Nawrot en Hannelore Bové. De concentratie aan de kant van de foetus lag hoger dan bij de moeder.

Roetdeeltjes worden iedere dag in de lucht verspreid, voornamelijk door verbranding van fossiele brandstoffen. “We weten dat luchtverontreiniging schadelijk is, en dat roet kankerverwekkend kan zijn", zegt professor Nawrot. “Bij zwangerschappen wordt luchtvervuiling gelinkt aan vroeggeboortes en een lager geboortegewicht. Met dit onderzoek willen we meer te weten komen over hoe roetdeeltjes precies een rol spelen tijdens de zwangerschap.”