Wie moet je bij RC Genk de schuld geven van deze bol­wassing? Het centrale verdedigersduo Lucumi-Dewaest dacht schijnbaar dat de tegenstander Bregel Sport was, de provincialer van wie in de eerste oefenwedstrijd van het seizoen met 1-10 werd gewonnen. Berge draafde wat rond, maar had geen enkel wezenlijk aandeel in het spel van RC Genk. Ndongala haalt gewoon het niveau niet. Ito flitste vooral tegen de Oostenrijkse tegenstander op.