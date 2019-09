SPELERSBEOORDELINGEN. Vijf gebuisden bij zwak Genk na pandoering in Champions League

Was dit dan waar ze met z’n allen zo lang van gedroomd hadden? Het hoogtepunt van hun prille carrière? Met hoofd tussen de schouders en de blik op oneindig dropen de Genkse spelers één voor één van het slagveld in Salzburg. Als makke lammeren afgeslacht in een doldwaas kwartier voor rust, bleef de teller uiteindelijk staan op 6-2. Onze spelersbeoordeling levert maar liefst vijf gebuisden op...