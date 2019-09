Philippe Clement wil het woord niet horen, maar het is meteen van moeten voor Club Brugge in de Champions League

Club Brugge-trainer Philippe Clement wil het woord niet horen, maar het is vanavond wel van moeten tegen Galatasaray. Club moet punten pakken tegen de Turkse kampioen als het in een groep met ook nog Real Madrid en PSG wil dromen van een verlengd Europees avontuur. Na de geslaagde campagne van vorig jaar is de honger naar een nieuw Europees successeizoen groot.