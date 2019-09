Genk met de handen in het haar na Champions League-debacle: “We wisten wat ze gingen doen, en toch konden we ze niet stoppen”

Begrafenisstemming bij Genk nadat Red Bull Salzburg de Belgische landskampioen meteen een 6-2-nederlaag aansmeerde op de eerste speeldag van de Champions League. Iedereen wist hoe de Oostenrijkers zouden spelen - maar toch kon niemand hen tegenhouden, vertelden Ally Samatta en Bryan Heynen. “Het is moeilijk te begrijpen wat hier gebeurde”, klonk het bij Genk-trainer Felice Mazzu.

Er valt weinig te zeggen. We beginnen gewoon te slap”, stak middenvelder Bryan Heynen van wal. “Na twee minuten slik je al een goal. Dan is het achtervolgen. Elke kans ging gewoon tegen de netten. Hier zijn geen woorden voor. We wisten nochtans dat ze sterk door het midden komen en toch vallen zowat alle doelpunten door het midden. Dit hebben we aan onszelf te danken, wij zijn gewoon veel te plat begonnen. We hebben onze plaats in de Champions League maar niet op deze manier. We kunnen meer maar het komt er niet uit. We moeten scherper voetballen. Als we iets willen doen tegen Liverpool of Napoli moeten we sterker voor de dag komen.”

Samatta: “We lieten hen gewoon aanvallen”

Ook Ally Samatta had weinig zin om de 6-2 te verbloemen. “Ik heb hier geen woorden voor. Je kan over ervaring spreken, maar dan pak je geen zes goals. We konden niets tegen hen beginnen. We slaagden er niet in om te doen wat we van plan waren. Dit was gewoon een slechte wedstrijd van ons. Ze waren beter, duwden ons achteruit. In de tweede minuut pak je al een goal. Wat kan je dan doen? We vonden onszelf niet en we lieten hen gewoon aanvallen.”

Foto: Photo News

De topschutter van de Jupiler Pro League wist wel zijn eerste goal in de Champions League te maken. Niet dat hem dat kon opvrolijken. “Ik ben blij dat ik gescoord heb, maar voor het team betekent dat niets. Als je scoort en dan zes goals binnen krijgt, had je evengoed niks kunnen doen. Nu moeten we in de spiegel kijken. We hebben nog matchen, en daarvan zijn er drie thuis, voor ons eigen publiek.”

Mazzu: “Moeilijk te begrijpen wat hier gebeurde”

Genk-trainer Felice Mazzu moest van aan de zijlijn toekijken hoe zijn team door het ijs zakte. “Het is moeilijk te begrijpen wat hier gebeurde. Vier van hun zes goals vielen door de as, terwijl we ons daar net op hadden voorbereid. Maar hun verticaliteit konden we tegenhouden. We hebben te veel verdedigende fouten gemaakt. Nochtans vond ik dat we na de 1-0 wel even de bal hadden en er zich situaties voor deden, maar elke keer zij eruit kwamen, was het prijs.”

Foto: BELGA

“Salzburg had kwaliteit maar wij maakten te veel fouten. Dat is moeilijk te begrijpen. Ik ben ontgoocheld in het resultaat maar we verliezen hier allemaal samen, spelers én trainer. We moeten sneller de concentratie vinden want het is niet de eerste keer dat we zo aan een match beginnen.”