Speelt Vincent Kompany tegen Club Brugge? Speler-manager traint weer individueel op het veld

Speelt Vincent Kompany zondag tegen Club Brugge? Dat is niet uitgesloten. Gisteren liet Anderlecht geen foto’s nemen van zijn training, zoals dat vaak wel gebeurt. Toeval of niet: Vincent Kompany trainde voor het eerst na zijn hamstringblessure van een maand geleden individueel op het veld.

De speler-manager had daarvoor wel in de fitness gewerkt. Club halen was altijd zijn doel, maar dan moet hij zich tegen zondag wel topfit voelen. Geen risico’s. Kompany lijkt wel meer kans te maken dan spits Kemar Roofe (enkel), die nog altijd niet honderd procent is.

Goeie punten Trebel

Wie ook opgevist kan worden, is de verbannen Adrien Trebel. De Fransman scoorde maandag goeie punten met de U21 tegen OHL (5-1). Trebel speelde 90 minuten als pure defensieve middenvelder, organiseerde het elftal en toonde zich fit. Kompany begrijpt dat Trebel grinta en leiderschap kan bijbrengen, zeker nu Zulj onzeker is en Sambi-Lokonga geschorst.

Marc Coucke is nog altijd geen grote fan, maar wil Trebel misschien wel in de etalage zetten. In Qatar is de markt nog open.