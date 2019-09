Nieuwe verkiezingen, nieuwe patstelling

Slechts minuten na het sluiten van de stembureaus kwamen de resultaten van de eerste exitpolls al binnen. De rechtse Likoed-partij van Netanyahu lijkt te stranden op 31 tot 33 zetels. De grote uitdager Blauw-Wit zou stranden op 32 to 34 parlementszetels. Al snel stelden verkozenen van Blauw-Wit dat het “tijdperk van Netanyahu” uit is omdat zijn rechtse blok niet aan een meerderheid komt. Een coalitie van de Likoed-partij, de rechtse Yamina-coalitie, met ultrareligieuze partijen, strandt bijvoorbeeld op 54 tot 57 zetels op 120. Het centrumlinkse kamp met Blauw-Wit, de Arbeidspartij, de Democratische Alliantie en de Palestijnse partijen raakt met 54 tot 58 zetels evenmin aan een meerderheid.

Verwacht wordt dat door de patstelling Avigdor Lieberman van de rechts-nationalistische Jisrael Beeténoe aan zet zal komen. Die partij was ooit een bondgenoot van Netanyahu, maar deed de laatste regeringsonderhandelingen afspringen na een dispuut over militaire dienstplicht voor ultraorthodoxe joden.

De vervroegde verkiezingen kwamen er omdat zowel Netanyahu als Blauw-Wit er na de vorige stembusgang niet in waren geslaagd om een regering te vormen. Na honderd dagen was Netanyahu wettelijk verplicht om nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Veel op het spel

De kiescampagne van Netanyahu was bijzonder hard. Critici noemden hem zelfs een schaduw van Trump omdat hij diens woordenschat lustig overnam. Zo waarschuwde hij zijn achterban voor “Arabieren die ons allemaal – mannen, vrouwen en kinderen – willen uitroeien”, verklaarde hij een groot deel van de Westelijke Jordaanoever – Palestijns grondgebied – te willen annexeren en haalde hij met de regelmaat van de klok uit naar de “fake news media”. Om “terroristische journalisten” buitenspel te zetten sprak hij sympathisanten en volgers toe via Facebook Live.

De inzet van de verkiezingen is voor Netanyahu dan ook bijzonder groot. De langstzittende premier uit de geschiedenis van Israël is immers niet enkel uit op het behoud van de macht, maar ook zijn vrijheid. Hij wordt namelijk beschuldigd van omkoping en fraude. Het Openbaar Ministerie beslist volgende maand of het overgaat tot vervolging. Als het zover komt, zal Netanyahu een meerderheid in het parlement nodig hebben om hem immuniteit te verlenen.